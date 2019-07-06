شكرا لقرائتكم المشنوق: لن نسمح بتحوّل وزارة العدل "دكانة سمانة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 00:36

تفاعلت أمس (الجمعة) قضية إحالة وزير ​العدل​ اللبناني ألبيرت سرحان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وقاضي التحقيق العسكري الاء الخطيب الى ​التفتيش القضائي​ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما. وذلك بعد ان أحال وزير الدفاع الياس بو صعب ملف أحمد الجمل المرفق فيه تقرير صادر عن مصرف لبنان يشتبه بوجود تبييض للاموال المشبوهة بقيمة 19 مليون دولار أميركي، تغاضى عنها بمطالعته القاضي الحجار وزميله الخطيب بالقرار الظني.



وكان الحجار طلب نقله من النيابة العامة العسكرية اعتراضا على تجاوزات، وبسبب خلافات مع مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس.​

وكتب النائب نهاد المشنوق عبر حسابه على "تويتر": "من الواضح أنّ وزير العدل قد غلّب ولاءه السياسي على سمعته المهنية. وأكرّر ما قلته في 3 أيّار(مايو) الماضي: إذا كان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت، فتكون وزارة العدل قد تحوّلت إلى دكانة سمانة، وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بحصوله. وأفترض أن الوزير ألبرت سرحان أيضاً لا يقبل بأن تتحوّل الوزارة، على أيّامه، إلى مسرحٍ للثأر السياسي".

سرحان يرد

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وما لبث ان رد سرحان على المشنوق بالقول: "أطمئن جميع الغيارى على استقلالية السلطة القضائية وسمعتها الى أنني أمارس مهماتي وفق مبادئ العدل دون تحيّز ودون تغليب أية مصلحة غير المصلحة العامة التي أدرِكُ جيداً، كما كنتُ دائماً. ان شؤون القضاء تعالج بالعمل المتزن والصامت".

...و"المستقبل" يفتح الملف

وفي نشرته المسائية قال تلفزيون "المستقبل": "فيما العمل يجري لتحصين الواقع الحالي هناك من يعمل ليلا نهارا على ضرب المؤسسات وتشويهها لتصفية حسابات سياسية وشخصية، وآخر هذه الإبداعات التسريب المتعمد عن القاضيين هاني الحجار والاء الخطيب لتشويه سمعتهما بهدف حماية القاضي بيتر جرمانوس الذي من المفترض اتخاذ القرار المناسب بحقه بعد توصية هيئة التفتيش القضائي بكف يده عن العمل اسوة بخمسة من القضاة كانوا قد سبقوه. وسيفتح تلفزيون المستقبل اعتبارا من الليلة هذا الملف عبر سلسلة تقارير تتضمن وثائق ومعطيات تكشف للمرة الاولى".

وزار القاضي الحجار أمس "بيت الوسط" والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري.