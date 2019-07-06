شكرا لقرائتكم لافروف وبيدرسن يتوقّعان إطلاق لجنة الدستور السوري قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 02:11

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه الموفد الدولي إلى سورية غير بيدرسون في العاصمة الروسية موسكو، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية «خطوة مهمة لبدء التسوية السياسية في سورية». وعبّر عن أمله في قرب انطلاق عمل اللجنة. وأعلن أن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تدرس إمكانية عقد قمة في آستانة حول سورية قريباً، مشيراً الى عقد لقاء تحضيري بصيغة آستانة قريباً، تمهيداً لقمة روسية - تركية - إيرانية جديدة حول سورية. واعتبر أنه بفضل جهود آستانة والحوار السوري في سوتشي استطعنا تحريك المسار السياسي، كما ثمّن جهود بيدرسن في التواصل مع الحكومة السورية لفتح قنوات اتصال.



بدورة، أعرب بيدرسون عن أمله في أن يسهم التعاون الروسي - التركي في استقرار الوضع في محافظة إدلب (شمال غربي سورية). وأكد الموفد الدولي أن الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنـة الدسـتورية، وثمّن الدور الروسي في هذا المسار.

ووصف بيدرسن اللجنة الدستورية بأنها باب للتسوية في سورية وإنهاء النزاع، مشيراً إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق. وقال: «سأتوجه إلى دمشق بداية الأسبوع المقبل، وآمل في نجاح تشكيل اللجنـة الدستورية». وشدد على أن «أساس التعاون بيننا هو التمسك بالقرار الأممي واستثناء أي قرارات عسكرية». كما توقّع «مناقشة الوضع في إدلب، وهذا الأمر يتطلب التعاون مع روسيا وتركيا».