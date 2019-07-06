شكرا لقرائتكم إرسلان خلال تشييع رامي سلمان في الرملية: المجلس العدلي مفتاح الحل والكرة في ملعب الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 20:46

في اطار التأكيد على الجهود المتواصلة للملمة حادثة الجبل الذي دخل دائرة مناخات التهدئة التي يعمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على إرسائها منذ مطلع الاسبوع، طوت اليوم (الجمعة) أولى صفحاتها فشيعت بلدة الرملية في قضاء عاليه، ابنها رامي سلمان، الذي قضى في حادثة قبرشمون، في اطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الأحد الفائت، في البلدة، بمأتم تقدمه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، اضافة الى الغريب ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، وحشد من المشايخ وأهالي البلدة ومناصرين للحزب الديموقراطي، ورفاق الضحية.



وقبل الصلاة، تحدث والد سلمان، داعيا إرسلان إلى التمسك بالمطالبة بإحالة القضية على المجلس العدلي.

وفي كلمته، شدد إرسلان على "أننا لن نتراجع عن هذا المطلب"، مؤكدا أن "هذه النقطة مفتاح الحل"، داعيا الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها في هذا المجال". وقال: "يعز علي أن أقف لوداع أي شاب من الطائفة الدرزية ولا أُحسد على هذا الموقف لأننا نعيش مع ألم الناس وألم الامهات والاخوة والاخوات والحمدلله أننا نشعر مع الناس. وهذا أمر تربينا عليه وكان يكرره بطل الاستقلال مجيد ارسلان ونشعر مع أفراح الناس".

وأكد "أننا نتربّى لا على التزمتّ ولا على عصبية ولا كراهية ولا أحقاد وتربينا سوياً على قاعدة وحيدة: ولا يخيّرنّا أحد بين السياسة وزواريبها وبين العيش بكرامتنا، لأننا قررنا أن نعيش بكرامتنا ولا نأبه لمناصب ولا لمراكز ولا لحياتنا. الا أننا نريد أن نعيش بكرامة وعزة نفس"، مشددا على أن "دمنا ليس اغلى من دم رامي وسامر حتى ان (الوزير) صالح (الغريب) يتمنى لو أنه هو من أصيب واستشهد بدلاً من رامي وسامر وهذا هو المربى التوحيدي الصحيح".

ونبه إرسلان إلى أن "عندما يغيب الحق وشريعة التوحيد نصبح في شريعة الغاب وهذا لا يليق بنا ولا بماضينا ولا مستقبلنا"، مشددا على "أننا "لا نريد ثأرا".

وأضاف: "احتراما لهذا المقام، لا أريد أن أتحدث في السياسة لأنها لا تعنيني بل إن ما يعنيني يكمن في دم الناس وكرامتهم. هل السياسة تعني الاستباحة والاستقالة من دورنا كمسؤولين للحفاظ على لقمة عيش الناس؟"

وإذ أشار إلى "أننا ننعى اليوم شهيدا من أحب الرجال وأصدقهم، شهيداً لم يكن يهاب الموت"، ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري عدم خلط الدم بالسياسة".

وخاطب إرسلان أركان الحكم قائلا: "الجبل في أمانة الدولة ولا يمكن الاستمرار على هذا الشكل المتفلت، حيث يسمح بقطع الطرق وحمل السلاح لكل من يخطر في باله ذلك. الجبل ليس مستباحا. وفروا على الناس وعلى اولادنا وهذه مسؤوليتكم كدولة".

Advertisements

وتطرق إلى المطالبة بإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، فشدد على أنها ليست على خلفية الثأر "لأننا لو أردنا الثأر لما طلبنا هذا الطلب بل لأننا نعي خطورة الاستمرار في الاستهتار بأمن الناس والمجتمع"، متسائلا: "لماذا الخوف من المجلس العدلي؟ فهل سيقطع رؤوسا؟ لا، بل كل ما نريده ألا يحصل احتيال على التوصيف الجرمي، علما أن هناك قضايا اقل (خطورة) من هذه تحولت الى المجلس العدلي، وهو ليس محكمة دولية بل إنه جزء من القضاء اللبناني وهذا مطلب الجبل وأهله ومن يريد حقن الدماء. ولا أذيع سرا إذا قلت إن الوزير صالح الغريب زار الرئيس نبيه بري أمس، وكانت جلسة طويلة وصريحة، و نعرف حرص الرؤساء الثلاثة على الأمن والناس. وطرح بري الركون الى الحوار. وقال له الوزير الغريب إنّ مفتاح الحل يبدأ بالمجلس العدلي وبعده نكون حاضرين للخطوة التالية".

وردا على من يقول له "يا مير بدك تحمل"، سأل إرسلان: ماذا اتحمل بعد؟ منذ سنين وأنا اتحمل الظلم والتعدي. لكنني لا اتحمل قطرة دم في الجبل ولا يمكن أن اساير احدا في هذا الشأن". وقال: "من موقعي المسؤول، لا أقبل إطلاق النار لا حزنا ولا ابتهاجا. لكن لتتحمل الدولة مسؤولياتها، وإلا فإنني غير مسؤول. فنحن لا نضع في ذمتنا دماء أناس أبرياء، ولم نحمل السلاح لقتل أحد في الداخل، بل واجهنا به الظلم والاستعمار".

إشارة إلى أن الحزب الديموقراطي يودع غدا (السبت) الضحية سامر أبو فراج، الذي سقط هو الآخر في أحداث قبرشمون، في مأتم حزبي وشعبي يقام الأولى بعد ظهر في مسقط رأسه، بلدة بعلشميه (قضاء بعبدا).

...والاشتراكي" يرد

وفي المقابل وعطفاً على الجهود التي بذلها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وكسراً للحصار السياسي الذي تحاول بعض القوى فرضه على المختارة، أطلقت مفوضية الإعلام هاشتاغ رسمي بعنوان: "#قد_الكل".

وكتب عضو "اللقاء الديموقراطي" هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مهما كثر المتآمرون وعبث المفتنون وتنكّر الخبثاء الماكرون ، ستبقى ذلك الرمز الوطني الكبير، الذي تميّز بالحكمة وتحلّى بالصبر وتحمل الكثير، وريث المجدين، مجد كمال جنبلاط ومجد شكيب أرسلان ، حامل الأمانة بكل أمانة ٍصانع المجد وحامي وحدة لبنان. لن ينالوا. # قد_الكل".

كما كتب مفوض الاعلام في "التقدمي" رامي الريس عبر "تويتر" قائلا: "ليست السياسة لعبة صبية لا يفهمون قواعدها ومكوناتها، يتنافسون فيها على كيل الشتائم، ويتدافعون نحو القعر الأخلاقي. السياسة فن الممكن والمستطاع، فن حماية الإستقرار، وإدارة الصراع وتدوير الزوايا. تحية لوليد جنبلاط".

وتضامن عدد كبير من المحازبين في "الاشتراكي" مع الهاشتاغ.