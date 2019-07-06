شكرا لقرائتكم بري: سلامنا الداخلي أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 19:47

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "سلام لبنان الداخلي افضل وجوه الحرب مع اسرائيل".



وكان بري تابع الأوضاع السياسية والمالية مع زواره والتقى في مقر الرئاسة الثانية رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنواب ياسين جابر، علي عمار، حسن فضل الله، آلان عون، علي فياض ونقولا نحاس.

وقال كنعان: وضعنا الرئيس بري في اجواء النقاشات الحاصلة في أعمال الموازنة واختتام اللجنة لاجتماعاتها قريباً بعد انهاء مواد القانون والاعتمادات لكافة الوزارات والصناديق والهيئات والتحضيرات لبت المواد العالقة والاعتمادات المعلقة بعد الرقابة البرلمانية المتشددة التي اجرتها لجنة المال في شكل واضح لكل الناس".

وأضاف: "رئيس المجلس كان واضحا في موقفه المقدر والداعم لعمل لجنة المال التي على مدى اقل من شهر عملت ليلاً ونهاراً وكان الموقف واضحاً بدعم خلاصاتها وضرورة ارساء ثقافة الرقابة الجدية في المجلس خصوصاً بعدما تبين لنا ان هنالك امكانيات جدية لتحقيق وفر والدخول للمرة الاولى بجدية لما سمي بالمحميات وبالتالي هذا الامر يريح ليس فقط الناس والرأي العام والمجتمع الدولي الذي يتابع، ورأينا موقف صندوق النقد وهو أيضاً يريح العجز لأننا اذا اردنا الدخول الى كل الطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية والذهاب الى كل القطاعات الاقتصادية وغيرها، المفروض في شكل اساس وبأولوية ان ندخل الى ما سمي بالمحميات التي فيها الانفاق الكبير بآلاف البلايين".

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وتابع: "بعد نقاش جدي كان هناك عملياً تعليق لمبالغ وصلت الى حدود 600 و700 بليون ليرة، هذه الامور تحتاج الى بت علمي ليس بالسياسة ولا في أي اعتبارات أخرى ممكن ان تكون موجودة عند احد. وحتى في مواد القانون كان هناك اخذ في الاعتبار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي والاقتصادي، هذا يعني ان المجلس ولجنة المال والموازنة كانا حريصين على التوفيق بين الهم الاقتصادي والمالي والهم الاجتماعي، وفي النهاية نجحت هذه اللجنة بأن تنجز هذا التوافق والتوازن من دون ان تمس بالعجز انما العكس اذا صدقت النيات وكان هناك تعاون مع وزير المال وسائر الكتل فمن الممكن الوصول الى خفض النسبة التي اقرتها الحكومة وهذا امر جدي جداً ويمكن تحقيقه" .

واشار الى أن ا"لرئيس برّي ابدى دعمه المطلق لعمل لجنة المال ووعدناه بأن يكون هناك في الايام المقبلة اختتام للعمل بجلسة واحدة وسأبدأ باعداد تقرير الموازنة وتوصياتها لرفعها الى رئيس مجلس النواب".

والتقى بري رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن الذي قال: "تشرفت بلقاء الرئيس بري الذي يتولّى في هذه الفترة دوراً محورياً، يساعده مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في إطار معالجة ذيول ما حدث من إضطرابات وصدمات في الجبل. وأعرب عن "إطمئنانه الى إحتكام أطراف الخلاف الى الحكمة والتعقّل بعد موجة الغضب الشعبية التي عصفت بالأوضاع النائمة على نار تحت الرماد".

من جهة ثانية وفي يوم شهيد "أمل" نشرت الصفحة الرسمية الخاصة برئيس البرلمان، رئيس حركة أمل على حسابه على الface book رسالته في المناسبة وجاء فيها: "للذين رسموا خريطة الوطن بنجيع دمهم الذي لم ولن يجف .... للكوكبة اﻻولى التي خطت الوصية الخالدة في عين البنية .."بأن كونوا مؤمنين حسينيين"... الى اخر الشهداء ...الى الذين ينتظرون وما بدّلوا تبديلا... العهد هو العهد والصوت والصدى لموسى الصدر نحفظه عن ظهر قلب ونعمل في سبيل حمايته بأغلى ما نملك : "سلام لبنان الداخلي افضل وجوه الحرب مع اسرائيل".