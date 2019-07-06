شكرا لقرائتكم 3 قتلى في انفجار سيارة مفخخة في بلدة تركية قرب الحدود مع سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 19:51

قُتل 3 أشخاص اليوم الجمعة في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الريحانية قرب الحدود مع سورية، وفق ما أفادت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.



وأوقع الانفجار جريحين أيضاً، وفق «الأناضول». وقال حاكم محافظة هاتاي، التي تضمّ الريحانية، رحمي دوغان للوكالة، إن مصدر الانفجار لا يزال مجهولاً.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انفجار السيارة في تركيا قرب الحدود مع سورية «عمل إرهابي على الأرجح». وقال للصحافيين في إسطنبول إن «العناصر الأولية تشير إلى أنه على الأرجح عمل إرهابي». وأضاف: «من الواضح أنّه كانت ثمة قنبلة في السيارة».

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وتابع: «زملاؤنا يقومون بالتحقيقات للكشف عن الملابسات»، مشيراً إلى أن الحكومة ستعطي معلومات إضافية في الساعات المقبلة.

ووقع الانفجار على بعد أقل من كيلومتر واحد من مبنى القائمقامية، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وأظهرت الصور التي نقلها التلفزيون التركي ألسنة اللهب تخرج من السيارة والدخان الكثيف بينما كان رجال الإطفاء يسعون لإطفاء الحريق.

وكان آخر هجوم كبير شهدته تركيا وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2017، حين اقتحم رجل ملهى ليلي وأطلق النار على الحاضرين، مودياً بحياة 39 شخصاً.