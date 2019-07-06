شكرا لقرائتكم نحو ألف قتيل في المعارك جنوب طرابلس الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 02:16

مع دخول المعارك الدائرة في جنوب العاصمة الليبية شهرها الرابع، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا القتال إلى قرابة ألف قتيل، بينما تواصل القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجومها للسيطرة على طرابلس.



وكانت قوات المشير حفتر بدأت منذ الرابع من نيسان (أبريل) عملياتها العسكرية للسيطرة على طرابلس، التي تضم مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وتسبّبت المعارك في نزوح أكثر من 100 ألف شخص أيضاً، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الجمعة في تغريدة على حسابها في «تويتر»، أن حصيلة الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس وصل إلى «قرابة ألف قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح».

من جهته، أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر ليل الخميس - الجمعة أن قواته أسقطت مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق الوطني في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرقي طرابلس) ما أدى إلى مقتل قائدها.

وأكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تنفّذ «مهمة قتالية» في جنوب طرابلس.

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من جهة أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف مركزاً لإيواء المهاجرين في تاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) إلى 53 قتيلاً و 140 جريحاً.

وأكد جويل ميلمان المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية في جنيف، ارتفاع حصيلة القتلى المهاجرين إلى 53 قتيلاً، موضحاً أن «بين القتلى ستة أطفال». وأشار إلى أن المركز كان يضم أكثر من 600 مهاجر معظمهم أفارقة من 17 دولة.

وتعرّض أحد عنابر مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، كان فيه أكثر من 120 مهاجراً من جنسيات أفريقية إلى قصف ليلة الثلثاء الماضي.

وذكر مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا أن مركز الإيواء كان يضم 616 مهاجراً عندما تعرّض للقصف.

لكن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، نفى مسؤولية هذه القوات عن القصف، متّهماً خصومه في طرابلس بـ «تدبير مؤامرة» في محاولة لـ «إلصاق التهمة بالقوات المسلحة».