شكرا لقرائتكم روسيا ترفض طلب «الأطلسي» تدمير صواريخ في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 01:19

أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة، أن روسيا رفضت مجدداً تدمير صواريخها الجديدة المنشورة في أوروبا، في انتهاك لمعاهدة مُبرمة عام 1987.



وقال: «لم نسجّل أي بوادر على إرادة روسيا التزام معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى، من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل 2 آب (أغسطس)، والعواقب خطرة جداً على الحدّ من التسلح».

وأضاف في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا: «إذا تبيّن أن إنقاذ المعاهدة مستحيل، سيكون ردّ فعل الأطلسي منسقاً ودفاعياً. سنُضطر إلى التحرك».

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ويطالب الحلف بأن تدمّر موسكو نظامها الجديد للصواريخ «أس أس سي-8» قبل 2 آب، موعد انتهاء العمل بالمعاهدة.

وأشار ستولتنبرغ الى أن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية واستهداف مدن أوروبية «خلال دقائق»، لافتاً الى «صعوبة رصدها». وتابع: «هدفنا إنقاذ المعاهدة. أمامنا 4 أسابيع حتى 2 آب. عام 1987 دمّرت روسيا صواريخ عابرة للقارات خلال أسابيع. يكفي أن تتوافر الإرادة السياسية» لتنفيذ ذلك.

وصادق وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف الشهر الماضي على تدابير عسكرية وسياسية، أهمها ترسيخ الدفاع المضاد للصواريخ.

لكن ستولتنبرغ أقرّ بأن «الدفاعات الحالية عاجزة عن إسقاط صاروخ عابر للقارات يُطلق من روسيا»، مشدداً على أن «أوروبا لا تعتزم أن تنشر على أراضيها، صواريخ جديدة مزوّدة رؤوساً نووية».