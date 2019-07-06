شكرا لقرائتكم محادثات بين السيسي وترامب محورها ملفا ليبيا والسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 9 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 20:10

ناقش الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إذ أكدا في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المميزة بين البلدين.



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وأجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع ترامب، وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إنه شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل للأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

ونقل راضي تأكيد الرئيس ترامب على أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر خيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني.

كما تضمن الاتصال تقديم الرئيس السيسي التهنئة لترامب والشعب الأميركي لمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الموافق الرابع من تموز (يوليو).