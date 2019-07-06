تونس تمنع النقاب في مؤسساتها العامة

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محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 20:01

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة «لدواع أمنية».

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ووقّع الشاهد على منشور حكومي «يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية»، وفقاً لما أفادت رئاسة الحكومة. ووقّع الشاهد على منشور حكومي «يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية»، وفقاً لما أفادت رئاسة الحكومة. ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هزّ البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيران تنظيم «داعش». وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن يمكنهم من «الرقابة المكثفة» للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبرراً القرار بالتدابير الأمنية «لمقاومة الإرهاب»، لأن «المشتبه بهم يلجأون للنقاب (...) للتخفي». ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.



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