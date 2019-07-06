شكرا لقرائتكم أول اتهام رسمي لمتظاهر في هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب - | منذ 10 ساعات في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 18:08

اتُهم محتج في هونغ كونغ رسمياً اليوم الجمعة بالاعتداء على شرطي والتسبّب بأضرار جنائية، ليصبح بذلك أول متظاهر يُتهم منذ بدء الاحتجاجات في المدينة قبل نحو شهر.



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بون هو-شيو (31 سنة)، وهو ناشط يعمل رساماً في شوارع هونغ كونغ ومُلقب بـ «بينتر» (الرسام)، اتُهم أيضاً بالمسّ بالنظام العام. وهو موقوف وقد يُحكم عليه بالسجن 10 سنين.

وكان مشروع قانون أعدته الحكومة في المدينة، يتيح تسليم الصين مطلوبين، أثار تظاهرات حاشدة أرغمت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام على تجميده، لا على إلغائه. وحاصر متظاهرون مقرّ قيادة الشرطة، ثم اقتحموا مبنى البرلمان وخرّبوه.

ومثل «بينتر» أمام محكمة لمشاركته في حصار مقرّ الشرطة، واتُهم برشق شرطيين ببيض.

في الوقت ذاته، فحص خبراء البرلمان بحثاً عن بصمات أصابع أو حمض نووي، للمساعدة في العثور على مقتحميه الذين كتبوا شعارات، بينها «هونغ كونغ ليست الصين»، وعلّقوا علماً يعود إلى العهد الاستعماري.