شكرا لقرائتكم ترامب يحتفي بالعيد الوطني لأميركا: أمّتنا الأكثر استثنائية والمستقبل ملكنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 17:56

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً حماسياً الخميس، خلال احتفال بالعيد الوطني في واشنطن، أشاد فيه بجيش الولايات المتحدة وتاريخها، متجنّباً الخوض في السياسة.



الخطاب أُلقي أمام تمثال ضخم للرئيس الأميركي التاسع عشر أبراهام لينكولن، حيث ألقى مارتن لوثر كينغ خطابه الشهير «لدي حلم» عام 1936.

ترامب الذي بات أول رئيس يلقي خطاباً في هذه المناسبة منذ عقود، تعرّض لانتقادات اتّهمته بمحاولة خطف الأنظار ومهاجمة خصومه الديموقراطيين، في الاحتفال الذي يخلو عادة من أي صبغة سياسية.

وأحاط بالرئيس الأميركي أبرز المسؤولين في وزارة الدفاع، وعدد كبير من القياديين الجمهوريين، إضافة إلى مانحين من شخصيات بارزة، قبل 16 شهراً من انتخابات الرئاسة، علماً أنه يتخلّف في استطلاعات الرأي أمام مرشحين ديموقراطيين.

وكان ترامب يريد أساساً عرضاً عسكرياً للمناسبة، مثل العرض العسكري الذي دعاه إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2017، لمناسبة العيد الوطني الفرنسي.

لكن تمّ الاكتفاء بعرض مصغر مع آليات مصفحة، وطلعة لطائرة الرئيس «آر فورس وان»، وقاذفة من طراز «بي-2»، ومروحيات هجومية ومقاتلات أخرى، إضافة إلى فرقة استعراضية لسلاح البحرية «بلو إينجلز».

وقال ترامب في خطابه: «يا له من بلد عظيم. لا شيء مستحيل بالنسبة الى الأميركيين». وذكر أحداثاً من تاريخ الولايات المتحدة، بينها اختراعات رائدة وانتصارات في معارك، فيما هتف آلاف الحاضرين بحماسة تحت الأمطار «يو أس إي!».

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ووعد ترامب بأن ترسل الولايات المتحدة قريباً رجالاً إلى القمر، وأن تذهب أبعد من ذلك لـ «غرس العلم الأميركي على المريخ». وأضاف: «سنكون دائماً الشعب الذي هزم طاغية وعبر قارة وحقّق إنجازات في العلوم وحلّق إلى الفضاء وارتفع إلى السماء، لأننا لن ننسى أبداً أننا أميركيون والمستقبل ملكنا».

وأشاد الرئيس الأميركي بكل فروع الجيش، ونوّه خصوصاً بالمسعفين ودوريات الحدود ووكالات الهجرة والجمارك التي واجهت انتقادات نتيجة معاملتها للمهاجرين. لكنه تجنّب الحديث عن نفسه وخصومه السياسيين.

واعتبر أن الولايات المتحدة هي «أكثر دولة استثنائية في تاريخ العالم». وتابع: «نجتمع بوصفنا أمّة واحدة في هذه التحية الخاصة لأميركا. نحتفي بتاريخنا وشعبنا وأبطالنا الذين يدافعون بفخر عن علمنا، الرجال والنساء الشجعان في جيش الولايات المتحدة. أمّتنا أقوى أكثر من أي وقت».

وتجتذب احتفالات الرابع من تموز (يوليو) عادة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتوافدون إلى «ناشونال مول»، للاستمتاع بإطلاق أسهم نارية.

ولم تثنِ عواصف رعدية مؤيّدي ترامب، ولا معارضيه، عن المجيء. وقالت دي رانسون (55 سنة): «أنا متحمّسة جداً. الأمر رائع، إن (ترامب) يُظهر شجاعة وحماسة وطنية».

لكن إيبريل سميث (43 سنة) لفتت إلى أنها «غير مهتمة» بسماع خطاب ترامب، معتبرة أن «عرض القوة» للجيش ليس ضرورياً.

وبعد انتهاء الاحتفال، كتب الرئيس الأميركي على «تويتر»: «حشد رائع ضمّ وطنيين هائلين، وصولاً إلى نصب واشنطن»، مرفقاً التغريدة بصورة للحضور.