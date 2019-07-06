وزارة الآثار المصرية تعلن كشفا جديدا بمنطقة دهشور الشهر الجاري

تعلن وزارة الآثار المصرية عن كشف أثرى جديد داخل منطفة دهشور الأثرية، وذلك يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة الآثار، افتتحت خلال الأيام الماضية، أول مقبرة ملكية يرجع تاريخها لعصور الدولة الوسطي بهرم سنوسرت الثاني الشهير بهرم اللاهون بالفيوم.

وعرضت وزارة الآثار، وجوها خشبية أثرية دقيقة الصنع واستخدمت فيها ألوان جذابة عمرها أكثر من 2500 سنة فى صناديق زجاجية بمحيط هرم اللاهون، عثر عليها فى أعمال التنقيب التى تمت بعدد من المقابر بمنطقة اللاهون الأثرية.

وقال سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، إن المقبرة من الجرانيت وبها تابوت جرانيت ويتم الوصول إليها من خلال ممرات عمقها 15 مترًا تحت سطح الأرض ويتم محاولة فتحها منذ عام 1989 عندما دخلها العالم الأثري بيترى، ولكن لعمقها ووجود الممرات والأتربة لم تنجح محاولات عديدة لافتتاحها سابقا، وتم افتتاحها هذا العام وهو حدث تاريخى غير مسبوق.