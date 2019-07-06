بيكهام وفكتوريا يحتفلا بعيد زواجهما الـ20 بجولة بقصر فرنسا التاريخي

احتفل كلا من ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم منتخب أنجلترا وفكتوريا بيكهام، مصممة الأزياء وسيدة الأعمال، بعيد زواجهم الـ 20، حيث استمعا بجولة خاصة فى قصر فرساى بفرنسا، وفقا لجريدة "ديلى ميل" البريطانية.

وشارك الزوجان صورا من جولتهما ، عبر انستجرام، وعلقت فكتوريا بيكهام على الصور، قائلة:" الزيارة لا تصدق فى يوم خاص للغاية.. شكراً لكل من جعلها ذكرى لا تنسى ولجميع أفراد عائلتنا وأصدقائنا على دعمهم لنا كأسرة.. لا أصدق أنه مر 20 عامًا!"، وأضافت فى منشور آخر:"كان لى الشرف تجربة تلك اللحظة السحرية".

وأضاف التقرير، تبلغ تكلفة الجولة الخاصة فى القصر فرساى حوالى 897 جنيهاً استرلينياً لـ 20 شخصًا ، وفقًا للموقع الرسمي.

وكان قصر فرساى المقر الملكى للملكية الفرنسية فى عهد الملك لويس الرابع عشر فى عام 1682 ، حتى بداية الثورة الفرنسية فى عام 1789 ، تحت حكم لويس السادس عشر وماري أنطوانيت.

ويبلغ ديفيد بيكهام 44 عاما، بينما تبلغ فكتوريا 45 عاما، وتزوجا فى 4 يوليو 1999، فى قلعة لوتريستاون فى مدينة دبلن بإيرلندا، والتى تقام بها أغلى وأفخر حفلات الزفاف المشاهير فى بريطانيا، وتكلف الزفاف فى ذلك الوقت 800 ألف جنية أسترلينى.