1.8مليار.. واردات الإمارات من الساعات السويسرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

تعتبر الإمارات من بين أكبر 10 أسواق عالمية لصادرات الساعات السويسرية، كما تتصدر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن تصل قيمة هذه الصادرات إلى الدولة في الأشهر الستة الأولى من 2019 نحو 1.81 مليار درهم، محققة نمواً على أساس نصفي بنسبة 6.5%، بحسب تحليل ل«الخليج» لبيانات ذات الفترة من العامين 2017 و 2018 على التوالي.

وكانت واردات الإمارات من الساعات السويسرية سجلت 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018، في حين سجلت 1.597 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017، حسب بيانات موقع التجارة «تريد ماب»، وبذلك توفر سويسرا نحو 70% من إجمالي احتياجات السوق الإماراتي من الساعات، وتأتي هونج كونج في المركز الثاني بحصة قدرها 9% في حين حلت الصين ثالثة بنسبة 4%، كما تستورد الإمارات الساعات من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

تشير بيانات «يورومونيتر» إلى أن محال التجزئة المتخصصة في بيع المجوهرات والساعات تعتبر قناة التوزيع الرئيسية للساعات في الإمارات، بحصة بلغت 78.7% في مبيعات التجزئة لعام 2018، وقد جاءت المحال التجارية المتعددة الأقسام في المرتبة الثانية بحصة قدرها 11.6%، في حين حلت محال «الهايبرماركت» في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 3%، تليها محال بيع الملابس والأحذية (2.6%) ومواقع البيع عبر الإنترنت (2.4%).

وأشارت بيانات (يورومونيتر) إلى أنه على مدى الأعوام الخمسة الماضية، في حين وصلت قناة التوزيع المتمثلة في المحال المتخصصة في بيع المجوهرات والساعات مرحلة النضج، شهدت حصة المحال التجارية المتعددة الأقسام نمواً سنوياً بمعدل تراكمي قدره 3.9%، وظلت حصة محال «الهايبرماركت» دون تغيير، وسجلت حصة محال بيع الملابس والأحذية نمواً سنوياً بمعدل تراكمي بلغ 2.5%. في الوقت نفسه، حققت حصة مواقع البيع عبر الإنترنت أعلى معدل للنمو بمعدل سنوي تراكمي قدره 17.5% خلال الفترة الزمنية المذكورة نفسها.

ومع التحسن العام في اقتصاد الإمارات، يتوقع أن تحقق فئة الساعات الفاخرة نتائج جيدة خلال النصف الثاني من العام، كما يمكن لتجار الإمارات انتهاز فرصة التعافي العالمي والتركيز أكثر على المحرك الرئيسي للتعافي، وهو على وجه التحديد الساعات السويسرية الآلية، خاصة الساعات المصنوعة من الصلب والتي تعد أسعارها معتدلة نسبياً، في مقابل الساعات الغالية الثمن المرصعة بأحجار ومعادن ثمينة.

وبحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، فإن نحو ثلثي قيمة الساعات السويسرية التي استوردتها الإمارات قد جاءت من نوع الساعات الأوتوماتيكية التي تعمل من خلال حركة اليد، في حين شكلت الساعات الأقل كلفة المعروفة باسم الكوارتز نسبة 22% من قيمة الواردات، أما النسبة المتبقية والتي بلغت 11.5% فقد جاءت من الساعات التي يتم تدويرها باليد والتي تتطلب تدويراً يومياً للساعة حتى تعمل وعادة ما تباع في محال الساعات الغالية.

وينسجم هذا التقسيم، بناء على قيمة المبيعات، مع الطبيعة الفاخرة للساعات السويسرية، بحكم تركيزها على مهارة الصنع والدقة التي تميز الحركة الآلية، أو محرك الساعة، ويتوقع محللون مختصون أن نوع الساعات التي تعمل بالحركة الآلية سوف تستمر في رفع المبيعات مستقبلاً، بدعم من الوضع المتميز الذي تتمتع به هذه الساعات في الفئة الفاخرة، إضافة إلى ذلك، يتوقع أن تزداد المنافسة بين الساعات السويسرية الكوارتز (التي تعمل بالبطارية) والساعات الذكية التي تتبع مستوى اللياقة البدنية،والتي تتمركز ضمن فئة السعر المتوسط.

وبشكل عام، يشهد الطلب العالمي على الساعات السويسرية انتعاشاً منذ العام 2018، حسبما أشارت إليه (سواتش جروب) أكبر شركة مصنعة للساعات في العالم، ويعود الفضل في ذلك إلى تسارع قيمة المبيعات والكميات المباعة وفقاً لما ذكرته كل العلامات التجارية التابعة للمجموعة عبر كل الفئات السعرية لساعاتها، ويبشر هذا التوجه العالمي الإيجابي بآفاق مشرقة خلال ما تبقى من عام 2019 في أسواق مثل الإمارات، بالنظر إلى وجود قاعدة كبيرة من عملاء الساعات الفاخرة.