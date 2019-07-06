سلطان يتقبل تعازي الشيوخ في وفاة نجله خالد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التعازي من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، عصر أمس بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وذلك في قصر البديع.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، عصر أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم، التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، والدكتور فاروق محمود حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، ومن كبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وشيوخ القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عزّ في علاه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته وعموم آل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

تقبل التعازي إلى جانب سموه الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.