مزاد على مسدسين مصنوعين من «نيزك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعرض مزاد علني في دالاس الأمريكية، مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار سنة، للبيع، وفق ما ذكر موقع «فوكس نيوز» الإخباري.

ويتوقع أن يحقق المزاد نحو 1.5 مليون دولار، عندما يتم بيع المسدسين في المزاد العلني في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وصنع المسدسان من أجزاء من نيزك «مونيون ألوستا»، الذي اكتشف في السويد عام 1906، وتم تصميمهما على غرار مسدس كولت الكلاسيكي الشهير الذي صنع في العام 1911، والذي كان المفضل لدى الجيش الأمريكي في تلك الفترة، وحتى عام 1968.

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ومن المنتظر أن تقوم دار «هيريتيج» للمزادات في دالاس بعرض المسدسين، وهما من عيار 0.45، للبيع إما بشكل فردي أو معاً، في العشرين من يوليو/‏ تموز الجاري.

وأوضح مدير دائرة العلوم والطبيعة في هيريتيج للمزادات،كريج كيسيك، أن أغلبية الأجزاء المعدنية في المسدسين مصنوعة من النيزك، مشيرا إلى أن تقديرات ما قبل البيع تقدر سعرهما بما بين مليون، ومليون ونصف المليون دولار، أما بشكل فردي فقد يصل سعر الواحد منهما إلى نحو نصف مليون دولار.

وكانت صناعة المسدسين من النيزك تجربة جديدة بالنسبة إلى لو بيوندو من شركة «بيزنيس إند كاستمز»، الذي طلب منه صناعة أسلحة غير عادية، مشيراً إلى أنه تم تزويده بالمادة الخام.

وأكد بيوندو أن صناعة المسدس بهذه المادة تطلب منه أن يكون حريصاً للغاية أثناء عملية تقطيع النيزك، موضحاً أن النيزك كان يحتوي على شوائب شبيهة بالألماس، ولذا فإن عملية تقطيع النيزك كانت صعبة للغاية.