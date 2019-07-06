الإمارات: نقف مع السودان في العُسر واليُسر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيقة، معربة عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ودعمها لكل الإجراءات التي تحفظ أمن واستقرار السودان.

أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان، وقوى الحرية والتغيير، مؤكداً وقوف الإمارات مع السودان في العسر واليسر.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع».

كما رحبت إثيوبيا وبريطانيا ومصر، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، بالاتفاق.

ووجّه أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، التهنئة للشعب السوداني والمجلس العسكري وقوى التغيير، على التوصل إلى اتفاق يرسخ السلام والاستقرار في البلاد.

ثمّن رئيس الوزراء الإثيوبي الجهود الدبلوماسية للمبعوثين الإفريقي والإثيوبي في تسهيل الاتفاق بين الفرقاء في السودان، معرباً عن تمنياته أن يشكل فصلاً جديداً من الازدهار والسلمية.

ووصف وزير خارجية بريطانيا جريمي هنت الاتفاق ب«اللحظة التاريخية» في البلاد، مؤكداً أن الاتفاق يمهد الطريق إلى الحكم المدني.

وأبدى هنت استعداد بلاده لتقديم المساعدة للسودانيين في المرحلة المقبلة، مشيداً بالروح الوطنية العالية التي سادت المفاوضات بين الطرفين.

وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، معرباً عن دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن و الاستقرار والرخاء.

وشدد البيان على «مواصلة مصر القيام بكل ما يلزم لدعم الأشقاء في السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة السودان دوره الهام عربياً، وإفريقيا، ودولياً».

ورحّبت السعودية، بالاتفاق ،وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية بالاتفاق ، معبراً عن «تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان».

بدورها، رحبت الجامعة العربية بالاتفاق.

وأثنى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان ، على الروح الإيجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري وقيادات قوى التغيير، وكل الحركات السياسية والمدنية التي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق الهام لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجه البلاد.

وعبر أبو الغيط عن ثقته بقدرة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

كذلك رحبت البحرين بالاتفاق، حيث وصف بيان للخارجية الاتفاق بأنه «يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها» كما رحبت الكويت بالاتفاق.

وصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق ب»الاختراق». وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني إن «من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات حول القضايا العالقة».

وتابعت «يجب في وقت سريع تشكيل حكومة مدنية ذات سلطة قادرة على استعادة السلام وضمان الرخاء الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان للجميع في السودان». وأكدت انه «بمجرد أن تتولى هذه الحكومة السلطة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا للتعامل معها بشأن سبل دعم عملية الانتقال»وعمت الأفراح الشارع السوداني، أمس، بعد توقيع الاتفاق.

وفور انتهاء جلسة المحادثات وإعلان الاتفاق، أمس، خرج السودانيون في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى، في مسيرات حاشدة للتعبير عن فرحتهم بما تم التوصل إليه بين الطرفين، واصفين الاتفاقية بأنها انتصار لمطالب الثورة التي فقدوا خلالها مئات الضحايا.

وعمت تظاهرات الفرح ضاحية بري وشارع الستين شرقي الخرطوم، ومدينتي أم درمان وبحري ، ومدينة عطبرة .

وظل المتظاهرون يرددون النشيد الوطني، وعبارات تحض على ضرورة التمسك بتحقيق كل مطالب الثورة الشعبية بمحاسبة المتورطين في قتل المحتجين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، مثل «الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية». ولا تزال أجواء الفرح، تخيم على المشهد العام في الخرطوم، ومدن سودانية أخرى، حيث تضج الطرقات الرئيسية بأبواق السيارات وأهازيج المارة فرحاً بالاتفاق.

(وكالات)