حتى يصلوا إلى بر الأمان

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البعض من الأمهات والآباء عندما يشاهدون أبناءهم وقد كبروا، وأمام البعض من السلوكيات غير القويمة التي تصدر عنهم يسألون ما الذي غير ابننا، لقد أحسنا تربيته وتعليمه؟ وهم على حق في طرح مثل هذا السؤال، لكنني أخشى أنه جاء متأخراً.

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أعتقد أننا جميعاً نتفق على نقطة محورية ومهمة، ولكن الكثير ينساها وسط كل هذه المهام الحياتية التي لا تنتهي، هذه النقطة هي أن أطفالنا يأتون إلى الحياة بفطرة سليمة، وبصفحة نقية بيضاء تماماً، فلا تملك عقولهم أي أفكار مسبقة ولا تحمل قلوبهم غلاً ولا سوداوية، ومن هذه النقطة تحديداً ننطلق عند الحديث عن تربية الأطفال، ونسأل بما أن أطفالنا يأتون بكل هذا النقاء والعفوية والصفاء، فما الذي يحدث لهم ويجعلهم بكل هذا العناد والإصرار على الخطأ؟. كيف لذلك الطفل الذي كان مثالاً في الطيبة والهدوء أن يتحول ليصبح مدمراً بكل ما تعني الكلمة، وتزداد النقمة والألم وهو يعيش سن المراهقة؟.

إذا تركنا مرحلة الطفولة المبكرة، والتي كان خلالها في المهد حتى بدأ يتعلم أولى الخطوات والمشي مروراً بأول كلمات ينطقها، عندها يمكن فهم ما الذي تغير. إنني أشير إلينا نحن كأمهات وآباء، نحن المجتمع الصغير الذي فتح عينيه وسطه، وتعرف إلى مبادئ الحياة من خلاله، فهل كان هذا المجتمع مثالياً، خاصة وهو يقدم أولى المبادئ والقيم لهذا الطفل؟. أترك الإجابة لكم. الجانب الثاني إن وجدت الأسرة المترابطة المتعاونة التي يظللها الهدوء والسكون والتفاهم بين أفرادها، ونما هذا الطفل في أجواء من المحبة والألفة، فكيف هي الحال في مجتمع أوسع وأكبر، كالمدرسة؟.

إن أمعنا النظر في مثل هذه الانتقالات، فإنها ستوضح أين حدث الخلل في تربية الطفل وتعليمه وتوجيهه، تتلقف الأم مولودها ويظل بين يديها حتى يبدأ بالركض هنا وهناك واكتشاف المكان، ثم تتسع الدائرة قليلاً لتشمل أفراد الأسرة الآخرين، ثم تتسع لتشمل المدرسة ثم تتسع بصورة أكبر لتشمل المجتمع بأكمله، وفق هذه الآلية إن حدث خلل في الركن الأول الأسرة، فإنه سينعكس على الدائرة الأوسع المدرسة، وإن حدث خلل في المدرسة فإنه ودون أدنى شك سيكون هذا الخلل ماثلاً في الدائرة الأكبر المجتمع، إن فهمنا أن أطفالنا يمرون بمراحل مختلفة وتم التعامل مع كل مرحلة عمرية بما تحتاج إليه من المهارة والحب والألفة، فإنهم سيصلون إلى بر الأمان وللفعالية والإيجابية في مجتمعاتهم.

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