شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تاريخي بين فرقاء السودان على تقاسم السلطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مخاض عسير تُوجت المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، باتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وتراضى الطرفان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.

وأعلن الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن ولد لباد في مؤتمر صحفي مشترك عقب نهاية الجلسة الثانية المباشرة بين الطرفين أمس، أن وفدين رفيعين من الجانبين توصلا لحلول اجتمعا عليها لكل القضايا المدرجة في جدول أعمالهما، واتفقا على إقامة حكومة مدنية سميت «حكومة كفاءات وطنية مستقلة» برئاسة رئيس وزراء بنفس الصفات، وقال إنهما قررا إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة والمؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، وأضاف بأن الطرفين توافقا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في بعض تفصيلات تشكيله، حالما يتم تكوين المجلس السيادي والحكومة. وتابع بأن الطرفين قررا أن يعملا بمسؤولية ومنهجية لاتخاذ الإجراءات التي تحسن الأجواء وتنظفها وتخلق جواً وطنياً مناسباً للتصالح والوفاق.

من جانبه، طمأن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتي» القوى السياسية والحركات المسلحة، بأن الاتفاق لا يعني تجاوز أحد، ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته. وقال إن الاتفاق له ما بعده. وشكر الوساطة المشتركة على جهدها، كما توجه بالشكر إلى الإمارات والسعودية لدورهما الكبير في تقريب وجهات النظر.

من جهته، عبر القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير، عن أمله أن يكون الاتفاق بداية عهد جديد، وأكد أن من أولى اهتمامات الحكومة القادمة تحسين الأوضاع وتحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد.

وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، مواصلة الطريق بشراكة مع كل القوى السودانية لتحقيق شعارات الثورة.

وقال مدني في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، إن الاتفاق ينص على فترة انتقالية في السودان من 3 سنوات و3 أشهر، مشيراً إلى أن المجلس السيادي يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين.

كما أضاف أن الاتفاق يمهد لانتقال السودان من حقبة الحرب إلى فترة السلم.

من جهته، قال القيادي خالد عمر، إن المبادرة المشتركة ساهمت في بلوغ الاتفاق في السودان، وإن الأشهر ال6 الأولى ستخصص للتوصل إلى سلام في السودان.

ولفت عمر إلى أن الاتفاق رتب مستويات السلطة وتوزيعها ولم يشمل كافة القضايا السودانية.

ونوّه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في حديث إلى «سكاي نيوز»، بأن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيراً إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلاً لكل تلك المشاكل والعقوبات.

ومن جهة أخرى، ذكرت آلاء صلاح التي أصبحت رمزاً للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في السودان وأطلق عليها اسم الكنداكة «ملكة النوبة»، أنها متفائلة بشكل حذر من الاتفاق.

وقالت صلاح، التي انتشرت صورتها عبر الإنترنت على نطاق واسع وهي ترتدي ملابس بيضاء خلال الاحتجاجات «بشكل عام، فإنني متفائلة.. لكن يتعين علينا الانتظار لرؤية ما إذا كان المجلس العسكري سينفذ التزاماته، نظراً لأنه في السابق لم يفعل ذلك وقتل المتظاهرين بدم بارد»، وكان قد انعقدت بفندق كورنثيا مساء أمس الأول الخميس، جلسة المفاوضات الثانية المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسط توقعات بحسم المتبقي من مسائل عالقة.

وضم وفد المجلس المفاوض نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق الركن شمس الدين كباشي، الفريق الركن ياسر العطا واللواء دفع الله حامد، فيما شمل وفد الحرية والتغيير عمر الدقير، صديق يوسف، إبراهيم الأمين، ميرفت حمد النيل، بابكر فيصل وطه عثمان. (وكالات)

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