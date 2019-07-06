مقتل3 سوريين جنوبي تركيا واستئناف القصف على إدلب وحماة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أمله في قرب انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً عقد لقاء تحضيري بصيغة «أستانا» قريباً، تمهيداً لقمة روسية تركية إيرانية جديدة حول سوريا، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القمة الثلاثية المقبلة فرصة لمناقشة الوضع في إدلب، في وقت قُتل ثلاثة سوريين في انفجار سيارة في بلدة الريحانية جنوبي تركيا، واستأنفت الطائرات السورية قصف المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحماة.

وقال لافروف، في مستهل اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في موسكو: «بفضل جهود أستانا والحوار السوري في سوتشي استطعنا تحريك المسار السياسي». وثمن لافروف جهود بيدرسون في التواصل مع الحكومة السورية لفتح قنوات اتصال معها.

من جانبه، اعتبر بيدرسون أن الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنة الدستورية، وثمن الدور الروسي في هذا المسار. ووصف بيدرسون اللجنة الدستورية بأنها باب للتسوية في سوريا، وإنهاء النزاع، مشيراً إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق.

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس أن القمة الثلاثية المرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران ستشكل فرصة لمناقشة الوضع في محافظة إدلب بشكل خاص. وأضاف إردوغان في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، أن القمة التي ستنعقد في أواخر أغسطس/‏ آب، أو مطلع سبتمبر/‏ أيلول، وستكون حول التطورات في الملف السوري ستشكل فرصة لمناقشة قضايا مثل الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذه المرحلة، خاصة في ما يتعلق بإدلب.

وحول انفجار سيارة جنوبي البلاد، قال إردوغان، «من الواضح أنها كانت قنبلة داخل السيارة»، فيما أكد أن حصيلة القتلى استندت إلى معلومات من وزارة الداخلية. وأضاف أن التحقيقات جارية، وربما يكون الحادث «مرتبطاً بالإرهاب».

في غضون ذلك، قال المرصد، إن الطائرات الحربية السورية نفذت ما لا يقل عن 31 غارة جوية على كل من ركايا سجنة ومحيط الشيخ مصطفى وبسقلا وحاس وكفرنبل ومعرة حرمة وصهيان وخان شيخون وبسيدا وأرمنايا، وأطراف البوابية بريف حلب الجنوبي الغربي. وتابع المرصد أن الطيران المروحي ألقى أكثر من 12 برميلاً متفجراً على اللطامنة ومحيط كفرزيتا والصياد بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن سقوط جرحى في اللطامنة، في حين تواصل الطائرات الروسية غيابها عن أجواء المنطقة منذ منتصف الليل، بينما جددت القوات الحكومية قصفها على ريف حماة الشمالي، مستهدفة قرية الزكاة بالقذائف الصاروخية. وكانت المنطقة شهدت هدوءاً نسبياً منذ ما بعد منتصف ليل الخميس.

(وكالات)