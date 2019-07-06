متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود مصطلح «الفلسفة النفعية» للمصلح الاجتماعي والفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنتام (1748 - 1832) وهي فلسفة تقيس صواب العمل بما يحققه من منفعة وسعادة للإنسان، كما تحرص على تخفيف آلامه ما أمكن لها ذلك، أما جذورها فتعود إلى مجموعة من المفكرين والفلاسفة كجون ستيوارت ميل 1806- 1873م صاحب كتاب (مذهب المنفعة) وهربرت سبنسر 1820 - 1903م وهنري سيدجويك (1838 - 1900)، وغيرهم.

بالنسبة لبنتام الذي تنسب إليه هذه الفلسفة، التي خط مبادئها في كتابه «مدخل إلى مبادئ الأخلاق والتشريع»، فقد ذهب إلى أنه استعار هذا المفهوم من الفيلسوف الاسكتلندي «ديفيد هيوم» في سياق حديثه عما سماه «مبدأ المنفعة».. وهيوم كان قد درس أعمال «فرانسيس هوتشيسون» وتبادل معه العديد من الرسائل والنقاشات، حيث كان هوتشيسون من أوائل من ألقى الضوء على مفهوم النفعيَّة، في كتابه: «بحثٌ عن الجمال والفضيلة» الذي نشر في عام 1725.

الفضيلة بالنسبة لهوتشيسون، لا بد أن تكون متناسبة مع عدد الأشخاص السعداء، وفي المقابل فإن الأسوأ أو الأكثر شرَّاً هم الذين سيلحق بهم الضرر والمعاناة.

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أما بالنسبة لبنتام فقد حدد في كتابه معيار تمييز الفعل الخيّر عن غيره، وكان الفعل الحق هو النافع بالنسبة لفلسفته، وهو الذي بدوره يجلب الخير.

تدعم هذه الفلسفة أطروحاتها من حقيقة إنسانية متجذرة في الطبيعة الإنسانية، فالإنسان بطبعه يسعى إلى تحقيق اللذة، وتجنّب الألم.

يرى جيرمي أن النفعية بهذا المعنى تفيد كأساس لكل مظاهر الحياة البشرية، السياسية، والاقتصادية والقانونية، وتتخطى حدود الدولة الواحدة إلى مستوى العلاقات الدولية، وحتى ترتقي إلى مستوى الطموح البشري لابد لها من أن تبحث أسئلتها الفرعية المتعلقة بمعايير توجيه سلوك الفرد، علاوة على معالجة السؤال الأساسي المتعلق بانسجام وتكامل مصالح الأفراد والجماعات والدول.

تقدم هذه الفلسفة نفسها كفلسفة أخلاقية، وذلك على خلاف ما أُدينت به كفلسفة أنانية، ولا أخلاقية.