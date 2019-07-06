الميليشيات تفر أمام تقدم الجيش اليمني في رازح بصعدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن :”الخليج 365”، وكالات:



سيطر الجيش الوطني اليمني، بإسناد من التحالف العربي، أمس الجمعة، على مناطق جديدة في مديرية «رازح» في محافظة صعدة، في حين أسقط التحالف «مسيّرة» حوثية كانت متجهة إلى مدينة جازان في السعودية، في وقت تمكنت الشرعية من قتل خبير إيراني في مدينة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن «قوات الجيش اليمني مسندة من التحالف العربي، تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في مديرية رازح، غربي محافظة صعدة، وسط تقهقر كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران». وأوضحت المصادر أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مناطق «بيت حشران»، و«معتق العتم»، و«العريشة»، ومواقع أخرى في المديرية. كذلك سيطر الجيش، نارياً، على مواقع الميليشيات الموالية لإيران والمتمركزة في مناطق «آل زاهر»، و«آل شرقة»، و«الوحدة الصحية» في المديرية نفسها.

ووفقاً للمصادر العسكرية نفسها، فقد جاءت السيطرة على هذه المواقع عقب مواجهات ضارية خاضها الجيش ضد ميليشيات الحوثي التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه «بني معين»، و«آل علي»، في حين أسندت مقاتلات التحالف العربي هذه العمليات باستهداف آليات، وأسلحة ثقيلة، ومواقع وثكنات.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تمكن قواته من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، في السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، مساء أمس الأول الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان».

وأوضح المالكي: «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها». وأكد: «استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

إلى جانب ذلك، قالت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي في اليمن، إن خبيراً إيرانياً، وعدداً من مسلحي ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة. وكشفت المصادر مصرع «أبو رضا» الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف مواقع عسكرية تابعة للشرعية، ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، بعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.

وأفادت المصادر باستغلال ميليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية. وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي تصعّد من عملياتها، إذ استقدمت دبابات جديدة لتعزيز مواقعها، وحشدت عناصرها في كيلو7 والمطار، في حين شهد مثلث كيلو 8 اشتباكات متصاعدة.

وواصلت الميليشيات خرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، حيث أقدمت الميليشيات، أمس، على قصف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة وشارع الخمسين شرق المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.