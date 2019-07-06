إنجاز 57% من التحسينات لشارع الشيخ زايد بالقرم الشرقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة نسبة 57.7 % من أعمال مشروع التحسينات المرورية لشارع الشيخ زايد بن سلطان (شارع القرم الشرقي)، الذي تنفذه بالتعاون والتنسيق مع دائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ومركز التحكم والمراقبة، وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتكلفة 97 مليون درهم.

وأوضحت «مساندة»، أن عدد الأيام المتبقية لإنجاز المشروع وتسليمه تبلغ 70 يوم عمل وفقاً للخطة المعتمدة للتنفيذ مع الالتزام بأرقى المواصفات والمعايير العالمية، مضيفة أن المشروع يستغرق 165 يوم عمل ويعمل به نحو 600 عامل يسابقون الزمن ليلاً ونهاراً لإنجاز المشروع في الموعد المحدد.

وبينت أن المشروع، يبدأ من تقاطع شارع الوزارات إلى تقاطع شارع قصر البحر فيما جاري العمل على توسعة شارع الشيخ زايد من شارع ظفير إلى شارع سلامة بن بطي، وذلك بإضافة حارة ليصبح 5 حارات بدلاً من أربع، بهدف استيعاب الكثافة المرورية في أوقات الذروة وتقليل الازدحام المروري؛ إذ إن الشارع يعتبر وصلة رئيسية بين المناطق الخارجية وجزيرة أبوظبي.

وأشارت إلى أنها تنفذ أعمال التوسعة في المشروع من دون أي عرقلة لحركة المرور في الشارع باعتباره طريقاً رئيسياً وحيوياً؛ حيث ستتم المحافظة على حركة تدفق المركبات بالمحافظة على المسارات المستخدمة وتفادي إغلاقها، لافتة إلى أن أنه تتم المحافظة على مظلات الاستراحة بإزالة بعض المظلات المتعارضة مع التوسعة المقترحة وإعادة بنائها مع الحفاظ على التصميم بنفس الطراز المعماري؛ وذلك في ظل أهمية وجود هذه المظلات التي تشكل مظهراً تاريخياً وحضارياً في إمارة أبوظبي.

وأكدت «مساندة» حرصها على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية ومراعاة شروط الاستدامة البيئية، وتحقيق التدفق المروري الآمن بما يضمن تعزيز مكونات البنية التحتية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.

ومن جهتها، أوضحت دائرة النقل، أن أعمال التوسعة الجديدة والتحسينات المرورية لشارع الشيخ زايد بن سلطان، ستسهم بشكل كبير وفعال في تسهيل حركة السير والمرور وتخفيف الازدحام وتحقيق الانسيابية، وكذلك رفع كفاءة السلامة المرورية على الطريق.