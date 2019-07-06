«ديوا» تدرب «سفراء الكربون» على الابتكارات الإحلالية وال«بلوك تشين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، برنامجاً تدريبياً لمنتسبي الدفعة الرابعة من برنامج «سفراء الكربون» الذي أطلقته الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، بهدف إشراك الشباب في القضايا الوطنية والعالمية، وتعزيز اهتمامهم وثقافتهم حول الطاقة المستدامة وتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتناولت الدورة التدريبية التي تم تنظيمها في مجمع الهيئة للتطوير المهني والأكاديمي في دبي، مفهوم الابتكار الإحلالي، وتقنية ال«بلوك تشين» وآلية عملها، وسبل الاستفادة منها في برامج الحفاظ على البيئة، وتعزيز التعاون مع الجهات الأخرى.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يهدف برنامج «سفراء الكربون» إلى تمكين الشباب المواطنين وبناء قدراتهم ليسهموا بشكل فاعل في دعم وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتطوير الآليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف».

ويمثل سفراء الكربون الجيل المقبل من الخبراء والقادة الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة والمساهمة في ابتكار مبادرات وبرامج رائدة تسهم في ترسيخ الاستدامة.

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، إلى أن 180 سفيراً من الشباب المواطن من الطلاب والموظفين تخرجوا حتى الآن في برنامج «سفراء الكربون»، منوهاً بأن البرنامج التدريبي على أساسيات ال«بلوك تشين» والابتكار الإحلالي يأتي ضمن الخطة التدريبية للبرنامج الذي يتضمن المشاركة في مؤتمرات عالمية وورش عمل تعنى بالتغير المناخي والاستدامة.