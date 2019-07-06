رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي أردوغان في إسطنبول

طرابلس — سبوتنيك. وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا والقضايا الإقليمية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

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وأكد الرئيس الليبي في بداية اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، معبرا عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على طرابلس، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية.

من جانبه عبر الرئيس أوردغان عن ترحيبه بزيارة السيد الرئيس، مجددا "دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا"، داعيا "لوقف الهجمات التي تشنها قوات حفتر غير الشرعية".

وقال الرئيس التركي إننا "مع الحكومة الشرعية الليبية بقيادة فائز مصطفى السراج، من أجل السلام والأمان والاستقرار لبلاده".

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن بلاده تدعم حكومة الوفاق الوطني وتزودها بالأسلحة بموجب اتفاقية تعاون عسكري، مؤكداُ على أن هذا الدعم يسمح لحكومة الوفاق بإعادة التوازن في القتال ضد قوات المشير خليفة حفتر.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أن التدخل التركي أصبح واضحاً في ليبيا.

وأكد على أن تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال في طرابلس وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة.

وزادت حدة التوترات بين تركيا وليبيا بعد تهديد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر باستهداف السفن والطائرات التركية في ليبيا، وتستعد قوات الجيش لشن عمليات عسكرية كبرى في العاصمة الليبية طرابلس.