مؤسسة النفط الليبية في طرابلس ترحب بالتزام حفتر بحقها في تصدير النفط

طرابلس — سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان صحفي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه إن "مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يرحب بالتزام خليفة حفتر بشرعية المؤسسة الوطنية للنفط وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي، وذلك وفقا للقوانين الوطنية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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ودعت مؤسسة النفط الليبية إلى "ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقه بأسعار بخسة ، ووضع حد للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا"، موضحةً أن "الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن "النفط الليبي ملك لكافة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا"، مؤكدا أن "المؤسسة هي الجهة المستقلة الوحيدة المسئولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا". بحسب البيان

وأضاف أن "استقرار قطاع النفط في ليبيا سيساهم في استقرار أسواق النفط"، وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها عن "رفضها القاطع لعسكرة المنشآت النفطية".