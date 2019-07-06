للرجال.. ما هى أفضل الفيتامينات فوق سن الـ50

تعد أفضل أنواع الفيتامينات الأساسية للرجال كبار السن وكذلك النساء تشمل فيتامين B12، وحمض الفوليك وفيتامين D.

ووفقا لموقع "WebMD" فمع تقدم فى العمر يصبح الجسم أقل كفاءة فى امتصاص بعض العناصر الغذائية الأساسية، ونتيجة لذلك قد يصاب بنقص الفيتامينات.

ويعتبر فيتامين ب 12 أمرا ضروريا لإنشاء خلايا الدم الحمراء والحمض النووى، بالإضافة إلى وظيفته فى الحفاظ على صحة الأعصاب، و للحصول على مزيد من فيتامين ب 12 ، يجب على الرجال الأكبر سناً تناول مكملات غذائية و المزيد من الأسماك واللحوم والدواجن والبيض والحليب، والتى تعد مصادر جيدة لفيتامين ب 12.

حمض الفوليك هو فيتامين ب الأساسي، ويحتاج الرجال الأكبر سنا إلى تضمين الكثير من الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي للحصول على ما يكفى من هذا الفيتامين، ولكن لا يزال من المستحسن استشارة الطبيب للنظر في تناول مكملات غذائية.

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أيضا فيتامين (د) يعد من العناصر الغذائية المهمة للرجال الأكبر سنا، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على كثافة العظام ومنع الهشاشة.

كما تشير الأبحاث أيضًا إلى أن فيتامين (د) قد يحمي من أمراض مثل السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد، ويتم إنتاج الفيتامين فى الجسم من أشعة الشمس ويوجد في الأطعمة مثل السلمون والتونة والبيض.

أيضا مع تقدم الرجال فى العمر تصبح بشرتهم أقل كفاءة في إنتاج الفيتامين من أشعة الشمس، مما يعنى أنه يجب على الرجال الأكبر سناً التفكير في تناول مكملات فيتامين (د).