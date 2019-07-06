يحدث كل عام نقاش حول أى من مستخدمى متاجر المنصتين الشهيرتين أندرويد وiOS أنفق أكثر على التطبيقات أو قام بمزيد من عمليات التثبيت.
ووفقاً لموقع Gadgets الهندى، فإن مستخدمى iOS ينفقون المبلغ الأكبر على التطبيقات مقارنة بنظام أندرويد، وذلك وفقا للتقارير الخاصة بالنصف الأول من العام 2019، التى ترصد أرباح المنصتين.
وتتصدر أبل سباق الأرباح بعد أن حصلت على الغالبية، حيث تذكر التقارير أن مستخدمى أبل فى جميع أنحاء العالم أنفقوا 25.5 مليار دولار فى متجر تطبيقات iOS، مما يعنى زيادة الأرباح بنسبة قدرها 13.2 ٪ مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وبلغت أرباح متجر جوجل حوالى 14.2 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2019، مما يعنى وجود فارق يبلغ 11.3 مليار دولار، على الرغم من أن متجر جوجل يحتوى على تطبيقات أكثر من أبل وعدد مستخدمين أكبر.
وشهدت جوجل عمليات تثبيت أكثر فى نفس الفترة الزمنية التى حققت بها أبل المزيد من الإيرادات، حيث زادت نسبة التثبيت على متجر جوجل بـ 16.4%، مما يعنى أن تلك الزيادة أكبر من عمليات تثبيت التطبيقات على iOS خلال النصف الأول من هذا العام.
ويجب الإشارة إلى أن متجر أبل متاح بالصين، فى حين أن متجر جوجل لا يعمل هناك، مما قد يفسر سبب تلك الزيادة لأبل.
وحسب ما قاله موقع Sensor Tower، تظل أفضل 5 تطبيقات للمستخدمين على المتجرين هم فيس بوك، ماسنجر، واتس آب، انستجرام، تيك توك
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تتقدم على جوجل في إيرادات التطبيقات خلال النصف الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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