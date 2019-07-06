شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية ترحب بالاتفاق فى السودان: خطوة حاسمة لمستقبل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخارجية الأمريكية بالاتفاق بين المجلس العسكرى فى السودان، وقوى "الحرية والتغيير" بشأن تشكيل المجلس السيادى فى البلاد.

ووصفت الخارجية الأمريكية، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، الاتفاق بـ "الخطوة الحاسمة لمستقبل البلاد".

Advertisements

يذكر أن كلا من المجلس العسكرى فى السودان وقوى "الحرية والتغيير" توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل المجلس السيادى فى البلاد، على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين الطرفين، ولمدة 3 سنوات على الأقل، فضلا عن التحقيق بشكل شفاف فى أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

من جهته، أكد المجلس الانتقالى أن الاتفاق لن يقصى أحدا، فيما طالبت قوى "الحرية والتغيير" بأن تكون أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.