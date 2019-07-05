شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: 800 لاجئ ومُهجَّر فى سوريا يعودون لمنازلهم أسبوعياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أليكسى باكين، إن نحو 500 إلى 800 لاجئ ومُهجَّر داخلياً فى سوريا يعودون إلى منازلهم أسبوعياً.

ّونقلت شبكة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة عن باكين قوله: إن اللاجئين السوريين يعودون بشكل منتظم من مناطق من بينها معكسر الركبان فى سوريا.

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وأضاف رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن "اللاجئين يصِلون من الخارج وتدفقهم فى ازدياد. حيث وجد الناس أن جميع الظروف باتت مواتية لعودة آمنة"، مشيراً إلى أن المركز الروسى سيستمر فى العمل على إعادة اللاجئين من معسكر الركبان الذى يشتمل على نحو 26 ألف شخص تقريباً، حسب قوله.

وأكد أليكسى باكين أن هدف المركز لضمان خروج آمن ومنظم للاجئين يتم بالتعاون مع الحكومة السورية.