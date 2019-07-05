شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين فى محافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة حجة شمال غربى البلاد، واستهدفت مقاتلات التحالف العربى منصة إطلاق صواريخ لميلشيا الحوثى الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) باستهداف المقاتلات الجوية تجمعات أخرى لميلشيا الحوثى الانقلابية فى ذات المنطقة.

وكانت مقاتلات التحالف العربى نفذت يوم الثلاثاء الماضى عدة غارات جوية استهدفت إحداها عربة قتالية للميلشيا فى منطقة الجروف جنوب شرق منطقة بنى حسن بمديرية عبس.