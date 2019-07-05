شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يندد بغارة جوية فى ليبيا ويدعو الدول الأخرى لعدم التدخل فى الصراع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بغارة جوية قاتلة على مركز لاحتجاز المهاجرين فى ليبيا ودعا الأطراف المتحاربة للالتزام بوقف إطلاق النار وحث الدول الأخرى على عدم التدخل فى الصراع أو التسبب فى تفاقمه.
واجتمع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة يوم الأربعاء بعد الهجوم الذى وقع فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل 53 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال.
وقال دبلوماسيون إن المجلس عجز عن إصدار بيان سريعا بسبب عدم موافقة الولايات المتحدة خاصة وأن البيان يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وأضاف الدبلوماسيون أن البيان الذى صدر اليوم الجمعة لا يختلف كثيرا فى لغته عما ورد فى البيان الذى نوقش يوم الأربعاء.
وقال البيان "أعضاء مجلس الأمن يؤكدون حاجة كل أطراف الصراع لتهدئة الوضع بشكل عاجل والالتزام بوقف لإطلاق النار... السلام الدائم والاستقرار فى ليبيا لن يتأتى إلا عبر حل سياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يندد بغارة جوية فى ليبيا ويدعو الدول الأخرى لعدم التدخل فى الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.