شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائرى يزور "مقام الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الجمعة - بمناسبة إحياء عيد الاستقلال - "مقام الشهيد" بالجزائر العاصمة، للترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ونور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء) والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى وعدد من الوزراء والأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية استعرض حرس الشرف ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى وقرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير.