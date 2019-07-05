إصابة 3 مدنيين بقصف لـ"ب ي ك / بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا

اعزاز (سوريا) / عمر قوباران/ الخليج 365

أصيب ثلاثة مدنيين سوريين، الجمعة، جراء قصف بقذيفة هاون مصدره تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، على بلدة مارع بمنطقة "درع الفرات" شمالي البلاد.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي استهدف بلدة مارع التابعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا بقذيفة هاون.

وأضاف أن القذيفة سقطت في منطقة سكنية ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.

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يشار إلى أن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، يسيطر على بلدة تل رفعت بريف محافظة حلب شمالي سوريا، ويستهدف بين الفينة والأخرى مناطق أعزاز ومارع وكفر كلبين وجبرين، بمنطقة "درع الفرات" التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كلم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس / آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية، وعدة مناطق وبلدات، فضلا عن مدينة الباب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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