أمير قطر يلتقي ترامب في واشنطن الثلاثاء

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أعلنت قطر، الجمعة، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض بواشنطن، الثلاثاء.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.
وأضافت أن الطرفين سيبحثان خلال اللقاء أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وسيتبادلان الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.
كما ستتضمن الزيارة "لقاءات مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس"، بحسب المصدر ذاته.
ولم تشر الوكالة إلى تفاصيل عن مدة زيارة آل ثاني إلى الولايات المتحدة.
ومطلع يونيو / حزيران الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب سيعقد لقاء مع أمير قطر، في 9 يوليو/تموز، سيتناول خلاله "التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب".
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