توقعات #الأرصاد غدا.. #سحب_رعدية وغبار يعيق الرؤية في 7 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق غداً السبت، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، مناطق الشرقية، الرياض، نجران، الأجزاء الشمالية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

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كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف.