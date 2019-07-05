واشنطن تشيد باحتجاز سفينة إيرانية في مضيق #جبل_طارق

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الجمعة أن توقيف ناقلة النفط الإيرانية التي كانت متوجهة إلى سوريا في جبل طارق “خبر ممتاز”. وكتب على تويتر “بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحملة بالنفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي”. فيما طالبت طهران لندن “بالإفراج الفوري” عن السفينة.
وتابع بولتون “أمريكا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامي طهران ودمشق من الإفادة من هذه التجارة غير القانونية”، من دون أن يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت اعتراض الناقلة.
وأوقفت الناقلة “غريس 1” فجر الخميس من قبل سلطات جبل طارق بمساعدة البحرية الملكية البريطانية، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، على الرغم من أن إسبانيا ترفض ذلك وتدعي أحقيتها في هذه المنطقة.
وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو في بيان “لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن “غريس 1″ كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (…) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”. وأضاف “لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها”.
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