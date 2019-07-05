إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرق غزة

رام الله — سبوتنيك. صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب 40 مواطناً بجراح مختلفة، منهم 22 بالرصاص الحي، من قبل القوات الإسرائيلية، خلال فعاليات الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".
وكان قد تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.
وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق ما يعرف بـ "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار/ مارس 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت لمواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.
وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتهدئة في أيار/ مايو الماضي برعاية مصرية وقطرية وأممية بحسب تقارير صحفية.
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