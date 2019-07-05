بيان جديد من محامي أسرة القذافي

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© AP Photo / Abdel Magid al-Fergany
ويتابع بيان المحامي خالد الزائدي أن هانيبال القذافي "اختطف من دمشق إلى لبنان، ولم يأتِ طواعية إليه، والكلام عن النشرة الحمراء ليست هي سبب اعتقاله في سجون لبنان".
وحسب البيان فهانيبال القذافي "قبل اختطافه لم يكن مطلوباً لدى القضاء اللبناني لا شاهداً ولا متهماً ولا مشتبها به في قضية موسى الصدر ولا في أي قضية غيرها".
ويقول المحامي ردا على عائلة موسى الصدر "إن جريمة كتم المعلومات التي اتهم بها هانيبال القذافي لا أساس قانوني لها وجرى تجريمه بها بهدف إيجاد سند قانوني يبرر توقيفه في لبنان".
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