السعودية توقع اتفاقية لإنشاء وتجهيز مدارس حكومية في الأردن بقيمة 50 مليون دولار

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"الاقتصادية" من الرياض

وقع محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أمس مع الدكتور خالد الخضيري نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة (50) مليون دولار بحضور الأمير خالد بن فيصل سفير السعودية لدى الأردن والدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني. وأعرب الدكتور العسعس عن الشكر والتقدير للسعودية ملكا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة. مشيرا إلى العلاقات المتينة بين البلدين.

وثمن الوزير الأردني مساهمة السعودية في المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف القطاعات وكذلك تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة ولمشاركتها في مؤتمر لندن (مبادرة لندن- النمو والفرصة) والمشاركة في اجتماع متابعة مخرجات لندن الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. ونوه بالدور البارز للصندوق السعودي للتنمية على صعيد دعم المسيرة التنموية بالأردن في السنوات الماضية حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق أثر واضح في دعم جهود الإصلاح في الأردن وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات البنية التحتية وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.

بدوره أكد الدكتور الخضيري أن هذه الاتفاقية تجسد الروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين. مشيرا إلى أن الاتفاقية امتدادً للجهود المخلصة التي تبذلها حكومة السعودية لدعم مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة الأردنية. كما أكد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن وقوف المملكة لجانب الأردن ودعمه اقتصاديا. مؤكدا على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين. من جانبه أوضح وزير التعليم الأردني أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم بناء المدارس وزيادة كفاءتها ولتحسين نوعية التعليم وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الأردن. منوها بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين.