شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى على الحدود الشرقية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 16 مواطنا فلسطينيا، اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة بإصابة 16 مواطنا بجروح مختلفة منهم 10 بالرصاص الحى من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى دعت الى أوسع مشاركة ممكنة .

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