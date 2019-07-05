شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بالاتفاق السودانى بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بالاتفاق الذى تم التوصل له فى السودان.

وأعرب مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبى تطلعات الأشقاء فى السودان، مؤكدًا ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق فى كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.