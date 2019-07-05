نجوم الموسيقى العالميين مارشيملو وماترن جاركس وسوبر جونيو في المملكة السعودية خلال يوليو

وضعت بلادنا، خطة لتصبح ضمن أكثر 10 دول تقدم الترفيه على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك أقامت عدد من الحفلات الغنائية تضم نجوم عالميين.

وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الترفيه، تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل الهولندي أفروجاك يوم 8 يوليو الجاري، وكذلك حفل الفرقة الموسيقية الكورية الجنوبية "سوبر جونيور" في أول عرض لفرقة غنائية ومغنّ من كوريا الجنوبية هناك، في الساعة 7:00 بعد ظهر يوم 12 يوليو الجاري(بالتوقيت السعودي) في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة السعودية وذلك في إطار جولتها العالمية "سوبر شو 7 إس".

كما يقيم الدي جي الأمريكي مارشميلو، حفلا يوم 10 يوليو الجاري، وكذلك الدي جي حضور الهولندي مارتن جاركس أحد أهم منظمي الدي جي والموسيقى الإلكترونية في العالم، وذلك يوم 16 يوليو.

تقام جميع الحفلات، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر الحساب الرسمي لموسم جدة على تويتر.