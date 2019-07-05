8 يوليو.. حفل للهولندي أفروجاك بالمملكة العربية السعودية (صورة)

وضعت المملكة العربية السعودية، خطة لتصبح ضمن أكثر 10 دول تقدم الترفيه على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك أقامت عدد من الحفلات الغنائية تضم نجوم عالميين.
وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الترفيه والتسلية بالمملكة تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل الهولندي أفروجاك يوم 8 يوليو الجاري بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر الحساب الرسمي لموسم جدة على تويتر.
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