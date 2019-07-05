تيليجرام تتيح إنشاء دردشة حسب الموقع الجغرافي

أطلقت خدمة التراسل الفوري تيليغرام تحديثاً جديداً لتطبيقها يجلب العديد من المزايا التي تركز على تبادل معلومات الاتصال مع الآخرين، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الإثنين.

ومن المزايا الجديدة

1- إضافة زر (أضف إلى جهات الاتصال) Add to Contacts في الأعلى، لإضافة أي شخص، حتى وإن لم يكن غير معروف رقم الهاتف الخاص به بعد، كما يمكن حظره مباشرةً.

2- إضافة الأشخاص القريبين، إذ بالذهاب إلى قسم (جهات الاتصال)، ثم (أضف الأشخاص القريبين)، يمكن للمستخدم تبادل معلومات جهات الاتصال مع مستخدمي تيليغرام الذين يقفون بجواره.

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3- إضافة ميزة (الدردشات القائمة على الموقع) Location-Based Chats، إذ يُتيح قسم (الأشخاص القريبون) People Nearby الجديد – إلى جانب إضافة الأشخاص القريبين – الانضمام إلى (المجموعات القريبة) Groups Nearby، إذ يعرض أسماء المجموعات القريبة جغرافياً مع بعدها بالأمتار، وعدد الأعضاء، كما يمسح بإنشاء (مجموعة محلية) Local Group.

وأصبح بإمكان مستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس) استخدام اختصارات المساعد الرقمي (سيري) لفتح الدردشات.

ويمكن تحميل الإصدار الجديد من تطبيق تيليغرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آي فون وأجهزة آي باد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.