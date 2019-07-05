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نفت مديرية الأمن العام في الأردن، صحة الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، وأفاد "بحاجة إدارة شؤون الأفراد لتجنيد عدد من الإناث بالصبغة العسكرية".
وأكد الناطق باسم المديرية أن الإعلانات الخاصة بمديرية الأمن العام يتم نشرها عبر الصحف اليومية والمواقع الرسمية الخاصة بها حصرا.facebook
تجدر الإشارة إلى أن الأردن يشهد إقبالا متزايدا من النساء على الالتحاق بمعهد الشرطة للعمل في مجال الأمن العام، فيما كان الأردن أول بلد عربي يقبل الإناث في قوات الشرطة عام 1972، حيث ارتفع عدد النساء الشرطيات في البلاد من 6 نساء في ذلك العام إلى أكثر من 5200 اليوم. © Muhammad Hamed شرطية أردنية (صورة أرشيفية)عمّان تكذّب إعلان تجنيد الإناث
المصدر: RT
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