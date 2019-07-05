دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كلنا نعلم أن تحديث أنظمة تشغيل الهواتف الذكية تتم عبر قسم خاص بتلقي التحديثات في تطبيق الإعدادات، ومجاناً!. لكن على قوقل بلاي ظهر تطبيق يعدّ مستخدمي هواتف سامسونج بتنزيل تحديثات لأنظمة تشغيلها وبمقابل مالي أيضاً!.

التطبيق اسمه ببساطة Updates for Samsung وتم تنزيله 10 مليون مرة على الأقل، وبعد تنزيله وتشغيله يرسل المستخدم إلى منصة إعلانية تطلب منه دفع مبلغ مالي للحصول على التحديث!.

للأسف التطبيق مازال متاحاً على قوقل بلاي – حتى لحظة كتابة الخبر – وتم إبلاغ قوقل لإزالته. وبحسب تقرير أمني فإن التطبيق يطلب رسوم اشتراك سنوية بقيمة 34.99 دولار ولا يتم تمرير الدفعة من خلال نظام قوقل لتقاضي الاشتراكات بل يطلب من المستخدم إدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة به في موقعهم.

ويدّعي التطبيق أيضاً أنه يمكنه فك قفل أية بطاقة SIM بمقابل 19.99 دولار.

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وصول هكذا تطبيقات إلى قوقل بلاي أمر كارثي بالرغم من كل الإجراءات الأمنية التي تطبقها الشركة. والمصيبة الأكبر هي بسرعة انتشارها نظراً لعدد مستخدمي نظام التشغيل أندرويد وتحديداً هواتف سامسونج.

هذا التطبيق لا يكتفي بتقاضي المال، بل حتى لا نعلم ما هي طبيعة الملفات والتحديثات التي ينزلها المستخدم عن طريقه إن كانت تحوي برمجيات تجسس مثلاً، أو برمجيات إعلانية.

التدوينة تطبيق مزيف يعدّ بتحديث هواتف سامسونج بمقابل مالي ظهرت أولاً على عالم التقنية.