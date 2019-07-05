بعد المشاكل الكثيرة في نظام لوحة مفاتيح butterfly ستتخلى آبل عنه من أجل المفاتيح المقصية، في أجهزة ماك بوك الجديدة.
عندما أطلقت الشركة نظام butterfly الحالي في لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك كانت تهدف إلى توفير مزايا أكبر من لوحة المفاتيح العادية، مثل منع دخول الغبار والأوساخ إلى الجهاز عن طريق لوحة المفاتيح أو حتى تقليل حرارة الجهاز عن الاستخدام المطولة. لكن على ما يبدو وبعد سنوات من العمل الشاق للوصول لهذه الأهداف، لم تحقق الشركة مبتغاها، بل أن معاناتها زادت بوجود آلية butterfly لتقرر التخلص منها والعودة إلى تقنية أخرى.
وبحسب المحلل الموثوق، مينغ شي كو، خبير التوقعات بالنسبة لمنتجات آبل، فإن الشركة ستتخلى عن النظام الحالي لتصميم لوحة مفاتيح جديدة مبنية على نظام الآلية المقصية أو التقليدية المعمول بها، لكن ربما مع تحسينات خاصة بها.
كانت آبل تعي المشكلة التي يوجهها المستخدمين مع لوحة المفاتيح، لذلك قامت بفتح الصيانة المجانية للعديد من المستخدمين سابقًا.
وبالرغم من أن تغيير آلية لوحة المفاتيح سيؤثر على شكل الجهاز، لكن ربما سيفضل المستخدمين النظام الجديدة لتحسين تجربة الاستخدام.
فدائمًا ما تكون تجربة الاستخدام هي الشيء الأكثر اهتمامًا للمستخدمين مقارنة مع تفاصيل ثانوية وفي مقدمتها التصميم أو الشكل.
الآلية الجديدة في لوحة مفاتيح ماك بوك ربما لن تتأخر كثيرًا، فبحسب المحلل ستكون حاضرة مع أجهزة نهاية العام الحالي.
المصدر:
9To5Mac
التدوينة تقرير: آبل في طريقها للتخلي عن نظام لوحة المفاتيح الحالي في أجهزة ماك بوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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