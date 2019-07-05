شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن القبض على 3 عناصر داعمه للجماعات الإرهابية شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن توقيف 3 عناصر دعم للجماعات بولايتى خنشلة وباتنة (شمال شرق).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش)، أمس 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة".
وأضاف البيان أنه تم توقيف 34 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بولايات تلمسان والنعامة (شمال غرب)، وبشار (جنوب غرب).
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