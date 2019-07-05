شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه، فجر اليوم الجمعة، بالخرطوم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادى وحكومة الكفاءات المستقلة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأثنى أبو الغيط على الروح الإيجابية البناءة والمرونة التى تحلى بها المجلس العسكرى وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة الحركات السياسية والمدنية والتى أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السودانى الهام حول ترتيبات وهياكل المرحلة الانتقالية لتمكين السودان من عبور الصعاب التى تواجه البلاد.

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وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن أبو الغيط عبر عن ثقته فى قدرة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطى فى البلاد والوصول بها إلى بر الأمان، وأكد على أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بمرافقة الأطراف السودانية فى هذه المسيرة دعمًا لكل ما يثبت من استقرار البلاد ويحقق تطلعات كافة أطياف الشعب السودانى ويصون الدور العروبى الفاعل الذى يضطلع به السودان فى منظومة العمل العربى المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أبو الغيط كان قد تلقى تقريرًا مفصلاً من وفد الأمانة العامة الذى قام خلال تواجده فى الخرطوم بسلسلة من اللقاءات والاتصالات مع المجلس العسكرى وممثلى القوى والحركات السياسية والمدنية لتشجيع الحوار القائم بين الأطراف السودانية وتتويجه بالاتفاق على مجمل الترتيبات التى تكفل الانتقال المنظم والمنضبط والتوافقى للسلطة فى البلاد كما أثنى المتحدث الرسمى على الجهد الذى قام به الاتحاد الأفريقى فى تيسير عملية التفاوض بين الأطراف السودانية وأعرب عن ثقته فى أن اتفاق اليوم سيساهم فى سرعة استعادة السودان لعضويته المعلقة منذ يوم 6 يونيو الماضى فى كافة أجهزة وهياكل الاتحاد.ش